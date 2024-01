Ritrovata Nihal, sta bene la ragazza scomparsa a Castel Rozzone

Un grosso sospiro di sollievo per una vicenda che aveva tenuto tutti con il fiato sospeso per diversi giorni, da giovedì 25 gennaio, quando Nihal Atiqui , la 16enne residente a Castel Rozzone era sparita. La ragazza è stata ritrovata e sta bene. Il primo annuncio è stato fatto dalla madre Hasna El Hadiri su Facebook .

Poco dopo anche il comune di Castel Rozzone attraverso i canali social ha diffuso un messaggio per ribadire che Nihal è stata ritrovata ed è «in buone condizioni». L’amministrazione ringrazia tutti coloro che in qualche modo hanno partecipato alle ricerche.