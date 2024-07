Rogo in un appartamento, vigili del fuoco in azione a Osio Sotto: soccorsa 80enne - Foto

I vigili del fuoco della centrale di Bergamo, il distaccamento di Dalmine e i volontari di Treviglio e Romano di Lombardia hanno lavorato nel pomeriggio di mercoledì 3 luglio per un incendio scoppiato all’interno di un appartamento che ha coinvolto anche il tetto dell’edificio a Osio Sotto, in via Giuseppe Mazzini. Ancora non chiare le cause del rogo, si ipotizza un cortocircuito: i vigili del fuoco hanno subito soccorso la proprietaria della casa, una 80enne che si trovava all’interno dell’appartamento.