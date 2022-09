Ruba in casa di una anziana: 35enne di Treviglio denunciata dai carabinieri

Prima le ha chiesto di poter andare in bagno e bere un bicchiere d’acqua facendo credere di essere incinta e poi,approfittando della sua disponibilità, l’ha derubata dei soldi: ora una donna di 35 anni di Treviglio è accusata di furto aggravato ai danni di una persona anziana all’interno della sua abitazione . Tutto è accaduto a Gottolengo, in provincia di Brescia, nell’abitazione di una signora di 87 anni nella giornata del 15 settembre, intorno alle 15. La 35enne è stata denunciata a piede libero dai Carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Verolanuova in provincia di Brescia.