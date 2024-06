Ruba iPhone in un negozio a Treviglio: inseguito e denunciato

Ruba il telefono al proprietario di un negozio del centro, ma viene «pizzicato» e denunciato dalla polizia. È successo venerdì 14 giugno alle 11, in pieno centro a Treviglio. Un sudamericano residente in provincia di Milano è entrato in un esercizio commerciale di piazza Garibaldi per chiedere delle informazioni. Una volta all’interno, avrebbe adocchiato l’iPhone del titolare, e lo ha rubato senza farsi notare. È poi uscito di fretta dal locale, cercando di allontanarsi. Il negoziante si è accorto che il telefono non c’era più e ha rincorso e fermato l’uomo che inizialmente ha negato di averlo sottratto.