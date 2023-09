Ruba un trattore, ma dopo l’inseguimento finisce in un campo e scappa a piedi: denunciato

È finito fuori strada mentre stava cercando di dileguarsi con il trattore rubato due giorni prima in una’azienda agricola di Martinengo e che aveva nascosto poco distante, in zona Bravadorga, nella campagna che costeggia il fiume Oglio nel bresciano a Palazzolo.

Il malvivente è stato intercettato dalla Locale sul mezzo rubato, ne è nato un inseguimento che, tuttavia, è finito in pochi minuti. L’uomo infatti ha capito che non poteva seminare gli agenti a bordo del trattore, quindi lo ha abbandonato in un campo ai margini della carreggiata per poi fuggire a piedi.