Schianto a Treviglio, l’auto prende fuoco: ferita una 23enne - Video

Due giovani coinvolti in un incidente intorno alle 13 di mercoledì 22 febbraio all’altezza dell’incrocio tra via Calvenzano e via Redipuglia a Treviglio. Una delle due auto coinvolte nello schianto ha preso fuoco provocando una lunga colonna di fumo visibile in tutta la zona circostante . Ancora poco si sa della dinamica dell’incidente: sul posto sono sopraggiunte due ambulanze. Gravi i due giovanissimi feriti di 22 e 23 anni.