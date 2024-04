Schianto di Miami, a Urgnano venerdì sera la Messa per Giuseppe e Kevin

I «visti» sono arrivati giovedì 4 aprile ed è dunque soltanto questione di ore perché le famiglie di Giuseppe Ghidotti e Kevin Drago si imbarchino, assieme, per raggiungere da Urgnano la Florida: al Jackson Memorial Hospital di Miami è infatti composta la salma di Giuseppe, morto a soli 28 anni la sera di Pasqua nello schianto di uno scooter sul quale viaggiava con l’amico Kevin, ricoverato in gravi condizioni nella stessa struttura ospedaliera statunitense.

Le sue condizioni sono stazionarie, anche se restano gravi e il trentunenne resta ricoverato in terapia intensiva. Mercoledì è stato sottoposto al quarto e ultimo intervento chirurgico: i familiari, in particolare la sorella Syria, sono in costante contatto con il personale medico dell’ospedale in Florida.

Ottenuti in tempi rapidi prima i passaporti in questura a Bergamo e poi i visti per poter raggiungere gli Usa, le due famiglie hanno previsto la partenza tra sabato e domenica, in base anche ai voli disponibili e alle prenotazioni. A Miami andranno il fratello di Giuseppe, Samuele, e la loro cugina Elena, mentre per Kevin partiranno i genitori, la sorella e la compagna. Le procedure per il rimpatrio della salma del ventottenne non saranno rapide. Ad accogliere le due famiglie di Urgnano ci sarà il personale del consolato italiano.

In Florida i Ghidotti e i Drago cercheranno anche di capire qualcosa in più sulla dinamica dell’incidente avvenuto attorno alle 20 della domenica di Pasqua (le due del pomeriggio in Italia) a Miami: poco ancora infatti si sa. I due ragazzi bergamaschi erano in sella a uno scooter, che si sarebbe schiantato per circostanze per l’appunto non chiare: Kevin e Giuseppe sono stati soccorsi e trasferiti con le ambulanze all’ospedale, dove purtroppo poi il ventottenne è deceduto, mentre il trentunenne è stato sottoposto a quattro interventi chirurgici e ora, come detto, è ricoverato in gravi condizioni.