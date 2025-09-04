Burger button
Cronaca / Pianura
Giovedì 04 Settembre 2025
in aggiornamento

Schianto tra moto e furgone a Spirano: morto un 79enne

LO SCONTRO. L’incidente poco prima delle 14 in via Martiri del Lavoro, nella zona industriale. Inutili i soccorsi per il motociclista. Coinvolto anche un 42enne, portato in ospedale in codice verde.

Un uomo di 79 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio di giovedì 4 settembre, in un tragico incidente stradale a Spirano. Lo schianto è avvenuto poco prima delle 14 in via Martiri del Lavoro, nella zona industriale a sud del paese, quando una moto e un camioncino si sono scontrati violentemente.

Alla guida del mezzo pesante c’era un uomo di 42 anni, che è rimasto ferito in maniera non grave. Per lui i sanitari hanno disposto il trasferimento in codice verde all’ospedale di Verdellino. Ben più gravi, invece, le condizioni del motociclista: nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori della Croce Rossa di Treviglio, per il 79enne non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza e l’auto medica. In supporto anche i carabinieri di Treviglio, che hanno effettuato i rilievi e regolato la viabilità lungo l’arteria rimasta bloccata. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.

