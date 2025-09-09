Scontro frontale, due feriti a Cologno

Brutto incidente nella mattinata di martedì 9 settembre a Cologno al Serio. Pochi minuti prima delle 9 due auto si sono scontrate frontalmente sulla provinciale 128, tra Cologno al Serio e Castel Liteggio.

I conducenti in ospedale

L’impatto è stato molto violento, ma i conducenti alla guida delle due vetture – un Fiat Doblò e una Lancia Ypsilon – fortunatamente non sono rimasti feriti gravemente. Si tratta di una donna di 28 anni di Caravaggio e un uomo di 51, residente a Cologno.

Sul posto sono arrivate due ambulanze da Martinengo e Urgnano e un’automedica da Treviglio: i due sono stati trasportati in codice giallo (non grave), rispettivamente al «Papa Giovanni» e all’ospedale di Treviglio. La donna ha riportato diversi traumi e la frattura scomposta del bacino: per estrarla dalla vettura è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco da Romano e Dalmine.