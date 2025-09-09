Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Martedì 09 Settembre 2025

Scontro frontale, due feriti a Cologno

LO SCHIANTO. L’incidente è avvenuto alle 8.45 di martedì 9 settembre sulla provinciale 128. Feriti in maniera non grave un uomo di 51 anni e una donna di 28.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Le auto coinvolte nello schianto di Cologno al Serio: due i feriti, non gravi
Le auto coinvolte nello schianto di Cologno al Serio: due i feriti, non gravi
(Foto di Cesni)

Cologno al Serio

Brutto incidente nella mattinata di martedì 9 settembre a Cologno al Serio. Pochi minuti prima delle 9 due auto si sono scontrate frontalmente sulla provinciale 128, tra Cologno al Serio e Castel Liteggio.

I conducenti in ospedale

L’impatto è stato molto violento, ma i conducenti alla guida delle due vetture – un Fiat Doblò e una Lancia Ypsilon – fortunatamente non sono rimasti feriti gravemente. Si tratta di una donna di 28 anni di Caravaggio e un uomo di 51, residente a Cologno.

Sul posto sono arrivate due ambulanze da Martinengo e Urgnano e un’automedica da Treviglio: i due sono stati trasportati in codice giallo (non grave), rispettivamente al «Papa Giovanni» e all’ospedale di Treviglio. La donna ha riportato diversi traumi e la frattura scomposta del bacino: per estrarla dalla vettura è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco da Romano e Dalmine.

Per i rilievi del caso, è intervenuta una pattuglia della polizia locale di Cologno. In ausilio è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri di Treviglio e della polizia stradale. Il traffico ha subito dei rallentamenti fino a quando, dopo un’ora e mezza, i mezzi sono stati spostati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cologno al Serio
Salute
Ferite, Lesioni
Disastri, Incidenti