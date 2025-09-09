Scontro frontale, due feriti a Cologno
LO SCHIANTO. L’incidente è avvenuto alle 8.45 di martedì 9 settembre sulla provinciale 128. Feriti in maniera non grave un uomo di 51 anni e una donna di 28.
Cologno al Serio
Brutto incidente nella mattinata di martedì 9 settembre a Cologno al Serio. Pochi minuti prima delle 9 due auto si sono scontrate frontalmente sulla provinciale 128, tra Cologno al Serio e Castel Liteggio.
I conducenti in ospedale
L’impatto è stato molto violento, ma i conducenti alla guida delle due vetture – un Fiat Doblò e una Lancia Ypsilon – fortunatamente non sono rimasti feriti gravemente. Si tratta di una donna di 28 anni di Caravaggio e un uomo di 51, residente a Cologno.
Sul posto sono arrivate due ambulanze da Martinengo e Urgnano e un’automedica da Treviglio: i due sono stati trasportati in codice giallo (non grave), rispettivamente al «Papa Giovanni» e all’ospedale di Treviglio. La donna ha riportato diversi traumi e la frattura scomposta del bacino: per estrarla dalla vettura è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco da Romano e Dalmine.
Per i rilievi del caso, è intervenuta una pattuglia della polizia locale di Cologno. In ausilio è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri di Treviglio e della polizia stradale. Il traffico ha subito dei rallentamenti fino a quando, dopo un’ora e mezza, i mezzi sono stati spostati.
