Scontro fra scooter e furgone a Treviglio: grave studente di 15 anni

Grave incidente a Treviglio nella tarda mattinata di sabato 11 febbraio a Treviglio. Verso mezzogiorno uno studente di 15 anni è rimasto ferito in uno scontro. Stando a una prima ricostruzione, il giovane era in sella a uno scooter Malaguti e percorreva via Manzoni quando sulla strada si è immesso un furgone che usciva da un’area di servizio. Inevitabile lo schianto: lo studente è stato sbalzato di sella finendo a terra.