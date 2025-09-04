Burger button
Cronaca / Pianura
Giovedì 04 Settembre 2025
in aggiornamento

Scontro tra una Kawasaki e un furgone in retromarcia a Spirano: muore imprenditore di 79 anni

LA TRAGEDIA. L’incidente poco prima delle 14 del 4 settembre in via Martiri del Lavoro, nella zona industriale a sud del paese. Inutili i soccorsi per Angelo Gritti, titolare della Costruzioni Aeromeccaniche Gritti.

Fabrizio Boschi
Fabrizio Boschi
La Polizia locale di Spirano in via Martiri del Lavoro dove è avvenuto lo scontro tra un furgone di spedizioni e una moto Kawasaki: morto un 79enne
La Polizia locale di Spirano in via Martiri del Lavoro dove è avvenuto lo scontro tra un furgone di spedizioni e una moto Kawasaki: morto un 79enne
(Foto di Cesni)

Stava raggiungendo in moto la sua ditta che si trova qualche capannone più avanti quando è avvenuto l’impatto con un furgoncino delle spedizioni impegnato in una manovra di retromarcia: è morto sul posto Angelo Gritti, 79 anni, imprenditore e titolare della Costruzioni Aeromeccaniche Gritti. La tragedia è avvenuta a Spirano, nella zona industriale di via Martiri del Lavoro, a sud del paese, intorno alle 14 di giovedì 4 settembre.

La grande passione per le moto

Angelo Gritti, 79 anni, sposato, due figlie, era molto conosciuto in paese, un imprenditore

Angelo Gritti
Angelo Gritti

stimato e apprezzato, con una grande passione per le moto. Alla guida del furgoncino di spedizioni, un Ford e-Transit, c’era un uomo di 42 anni, che è rimasto ferito in maniera non grave. Per lui i sanitari hanno disposto il trasferimento in codice verde al Policlinico di Zingonia. Ben più gravi, invece, sono apparse fin da subito le condizioni di Gritti: nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori della Croce Rossa di Treviglio, per il 79enne, che viaggiava a bordo di una Kawasaki, non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza e l’auto medica. In supporto anche i carabinieri di Treviglio e di Romano, che hanno effettuato i rilievi e regolato la viabilità lungo l’arteria rimasta bloccata. Sul posto è accorsa anche la moglie di Gritti che è stata colta da un lieve malore. Presente anche il sindaco Yuri Grasselli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

