Scontro tra una Kawasaki e un furgone in retromarcia a Spirano: muore imprenditore di 79 anni

Stava raggiungendo in moto la sua ditta che si trova qualche capannone più avanti quando è avvenuto l’impatto con un furgoncino delle spedizioni impegnato in una manovra di retromarcia: è morto sul posto Angelo Gritti, 79 anni, imprenditore e titolare della Costruzioni Aeromeccaniche Gritti. La tragedia è avvenuta a Spirano, nella zona industriale di via Martiri del Lavoro, a sud del paese, intorno alle 14 di giovedì 4 settembre.

La grande passione per le moto

Angelo Gritti, 79 anni, sposato, due figlie, era molto conosciuto in paese, un imprenditore

Angelo Gritti stimato e apprezzato, con una grande passione per le moto. Alla guida del furgoncino di spedizioni, un Ford e-Transit, c’era un uomo di 42 anni, che è rimasto ferito in maniera non grave. Per lui i sanitari hanno disposto il trasferimento in codice verde al Policlinico di Zingonia. Ben più gravi, invece, sono apparse fin da subito le condizioni di Gritti: nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori della Croce Rossa di Treviglio, per il 79enne, che viaggiava a bordo di una Kawasaki, non c’è stato nulla da fare.