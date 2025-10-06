Scontro tra auto e moto a Treviglio, ferito un 17enne

L’incidente a Treviglio

Secondo le prime ricostruzioni della dinamica, l’impatto è avvenuto quando il motociclista si sarebbe immesso sulla provinciale da via Ada Negri, che è però a senso unico nella direzione opposta, cioè in uscita dalla strada principale. L’alternativa è che possa essersi fermato per una breve sosta all’altezza dell’incrocio, con l’impatto al momento della ripartenza. Sul posto un’ambulanza della Croce rossa di Urgnano e i carabinieri per i rilievi del caso.