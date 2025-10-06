Scontro tra auto e moto a Treviglio, ferito un 17enne
L’INCIDENTE. Poco prima delle 16 all’incrocio tra via Pontirolo e via Ada Negri. Il giovane in ospedale in codice giallo.
Treviglio
Scontro tra un’auto e una moto a Treviglio, in via Pontirolo sulla sp142, all’incrocio con via Ada Negri. Ad avere la peggio il giovane alla guida del mezzo a due ruote, di 17 anni, finito in ospedale in codice giallo a causa delle ferite riportate a una gamba.
L’incidente a Treviglio
Secondo le prime ricostruzioni della dinamica, l’impatto è avvenuto quando il motociclista si sarebbe immesso sulla provinciale da via Ada Negri, che è però a senso unico nella direzione opposta, cioè in uscita dalla strada principale. L’alternativa è che possa essersi fermato per una breve sosta all’altezza dell’incrocio, con l’impatto al momento della ripartenza. Sul posto un’ambulanza della Croce rossa di Urgnano e i carabinieri per i rilievi del caso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA