Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura Giovedì 12 Marzo 2026

Cerca di evitare uno scooter che poi si dilegua, motociclista 48enne sbalzato per 15 metri a Boltiere: è grave

LO SCHIANTO. L’incidente è avvenuto alle 16.45 di giovedì 12 marzo in via Brembate. I due a bordo dell’altro motorino coinvolto non si sono fermati e si sono allontanati senza prestare soccorso.

Diego Defendini
Diego Defendini
Collaboratore
La moto coinvolta nell’incidente di Boltiere. Grave il conducente di 48 anni. le due persone a bordo del motorino coinvolte nello schianto sono fuggite. Giovedì 12 marzo 2026
La moto coinvolta nell’incidente di Boltiere. Grave il conducente di 48 anni. le due persone a bordo del motorino coinvolte nello schianto sono fuggite. Giovedì 12 marzo 2026
(Foto di Cesni)

Boltiere

Grave incidente tra due moto a Boltiere in via Brembate. Lo scontro è avvenuto alle 16.45 di giovedì 12 marzo.

Sul posto sono accorsi diversi mezzi di soccorso: un’automedica, un’auto infermieristica e due ambulanze. I sanitari hanno stabilizzato il ferito, un 48enne, che a causa dell’urto è stato sbalzato a terra a 15 metri di distanza dal punto dell’impatto.

Secondo la prima ricostruzione della dinamica ricostruita anche grazie alle dichiarazioni di un testimone, una moto Morini 1.200 stava procedendo dalla rotonda di Boltiere verso Brembate, quando da un incrocio è sbucato un motorino con a bordo due persone.

Ancora non si capisce se i due mezzi si siano toccati oppure se il 48enne alla guida della moto, nel tentativo di evitare l’impatto con il motorino, abbia perso il controllo del mezzo e sia rovinosamente caduto a terra. L’unica cosa certa è che le due persone a bordo del motorino non si sono fermate allontanandosi dal luogo dell’incidente senza prestare soccorso o chiedere aiuto.

Il motociclista ha riportato traumi multipli ed è stato ricoverato al pronto Soccorso dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice rosso.

Sul posto per i rilievi una pattuglia polizia Brembate e Capriate, coadiuvata dalla polizia del corpo intercomunale di Zingonia. Insieme cercheranno di rintracciare anche le due persone a bordo del motorino che si sono allontanate.

La moto coinvolta nell’incidente di Boltiere. Grave il conducente di 48 anni. le due persone a bordo del motorino coinvolte nello schianto sono fuggite. Giovedì 12 marzo 2026
La moto coinvolta nell’incidente di Boltiere. Grave il conducente di 48 anni. le due persone a bordo del motorino coinvolte nello schianto sono fuggite. Giovedì 12 marzo 2026
(Foto di Cesni)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Boltiere
Bergamo
Brembate
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
Diego Defendini
Morini