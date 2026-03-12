Cerca di evitare uno scooter che poi si dilegua, motociclista 48enne sbalzato per 15 metri a Boltiere: è grave
LO SCHIANTO. L’incidente è avvenuto alle 16.45 di giovedì 12 marzo in via Brembate. I due a bordo dell’altro motorino coinvolto non si sono fermati e si sono allontanati senza prestare soccorso.
Boltiere
Grave incidente tra due moto a Boltiere in via Brembate. Lo scontro è avvenuto alle 16.45 di giovedì 12 marzo.
Sul posto sono accorsi diversi mezzi di soccorso: un’automedica, un’auto infermieristica e due ambulanze. I sanitari hanno stabilizzato il ferito, un 48enne, che a causa dell’urto è stato sbalzato a terra a 15 metri di distanza dal punto dell’impatto.
Secondo la prima ricostruzione della dinamica ricostruita anche grazie alle dichiarazioni di un testimone, una moto Morini 1.200 stava procedendo dalla rotonda di Boltiere verso Brembate, quando da un incrocio è sbucato un motorino con a bordo due persone.
Ancora non si capisce se i due mezzi si siano toccati oppure se il 48enne alla guida della moto, nel tentativo di evitare l’impatto con il motorino, abbia perso il controllo del mezzo e sia rovinosamente caduto a terra. L’unica cosa certa è che le due persone a bordo del motorino non si sono fermate allontanandosi dal luogo dell’incidente senza prestare soccorso o chiedere aiuto.
Il motociclista ha riportato traumi multipli ed è stato ricoverato al pronto Soccorso dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice rosso.
Sul posto per i rilievi una pattuglia polizia Brembate e Capriate, coadiuvata dalla polizia del corpo intercomunale di Zingonia. Insieme cercheranno di rintracciare anche le due persone a bordo del motorino che si sono allontanate.
