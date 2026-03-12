Cerca di evitare uno scooter che poi si dilegua, motociclista 48enne sbalzato per 15 metri a Boltiere: è grave

Sul posto sono accorsi diversi mezzi di soccorso: un’automedica, un’auto infermieristica e due ambulanze. I sanitari hanno stabilizzato il ferito, un 48enne , che a causa dell’urto è stato sbalzato a terra a 15 metri di distanza dal punto dell’impatto .

Secondo la prima ricostruzione della dinamica ricostruita anche grazie alle dichiarazioni di un testimone, una moto Morini 1.200 stava procedendo dalla rotonda di Boltiere verso Brembate, quando da un incrocio è sbucato un motorino con a bordo due persone.

Ancora non si capisce se i due mezzi si siano toccati oppure se il 48enne alla guida della moto, nel tentativo di evitare l’impatto con il motorino, abbia perso il controllo del mezzo e sia rovinosamente caduto a terra. L’unica cosa certa è che le due persone a bordo del motorino non si sono fermate allontanandosi dal luogo dell’incidente senza prestare soccorso o chiedere aiuto.