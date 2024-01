Scoperti oltre 6 kg di hashish, operazione antidroga della polizia locale a Martinengo

L’attività di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati in genere è scattata venerdì 5 gennaio quando, nel tardo pomeriggio, una pattuglia della polizia locale ha notato gli spostamenti sospetti di un’Opel Corsa nera, con a bordo un solo individuo. L’auto si è mossa dal centro storico e dopo vari giri ha imboccato via Trento, dove è scattata l’operazione degli agenti.

Il veicolo è stato fermato e il conducente, visibilmente nervoso, è stato sottoposto a controllo: si trattava di un marocchino 46enne residente a Verdellino. Quando gli agenti sono stati raggiunti dal cane antidroga, l’individuo è fuggito nel buio verso i terreni e la vegetazione confinanti con l’alveo del fiume Serio, facendo perdere le sue tracce, lasciando però in mano degli agenti i suoi documenti d’identità. Il cane labrador femmina Mary Jo ha poi trovato i panetti di droga nel vano posto dietro la radio , avvolti in cellophane con la scritta di una nota marca di polvere solubile al cacao.

La droga recuperata a Martinengo

Nel frattempo, un’altra pattuglia della polizia locale si è diretta in via Derusco, per tenere sotto controllo un’Opela Astra di colore grigio, accanto alla quale era stazionata in precedenza l’Opel Corsa poi fermata. In seguito, sempre con l’ausilio del labrador, all’interno della vettura in sosta, risultata intestata a un marocchino di 22 anni anche lui residente a Verdellino, è stata trovata gran parte della droga, oltre a sei siringhe di botulino e diversi cosmetici.