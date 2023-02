Sempre più domande alla mensa dei poveri: «Disagio in aumento, siamo preoccupati»

Cresce il numero dei pasti che la mensa per le persone più fragili - «La quercia di Mamre» di Treviglio - ha servito e consegnato nel 2022, superando non di poco il numero dell’anno precedente, a dimostrazione di come l’emergenza sociale sia un fenomeno in continua e preoccupante crescita . Sono sempre di più infatti le persone che hanno dovuto fare i conti soprattutto con nuova disoccupazione e impossibilità di avere entrate economiche continue. «La quercia di Mamre» garantisce un pasto caldo con il servizio di distribuzione gratuito, presente a Treviglio dal 2014 e dal giugno di tre anni fa insediato nella sede di via Rossaro 8, al Pip 1.