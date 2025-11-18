Burger button
Cronaca / Pianura
Martedì 18 Novembre 2025

Settant’anni in negozio a Treviglio, addio a Lina Facchetti

IL LUTTO . Aveva 89 anni. L’inizio con il Bar della stazione centrale, poi lo «Shopping Sport» e il «New Shopping» con il figlio.

Amanzio Possenti
Amanzio Possenti
Angela Luisa Facchetti
Angela Luisa Facchetti

Si sono celebrate lunedì pomeriggio in Santuario a Treviglio le esequie di Angela Luisa Facchetti, 89 anni, conosciuta come Lina, storica commerciante, protagonista nel mondo del commercio trevigliese, che lascia la memoria di una donna che ha donato sé stessa al tanto amato lavoro e parimenti alla gioia della famiglia.

Chi era Lina Facchetti

Trevigliese doc, sposata Biamonti, ha intrapreso l’attività commerciale con la gestione del bar della Stazione Centrale della città, locale che soprattutto gli anziani ricordano perché caratterizzato da struttura interamente a vetri e dove la signora Lina ha realizzato, negli anni Sessanta del secolo scorso, la prima esperienza nel settore commerciale. A questo proposito, il figlio Marco parla di lei come di una donna dal piglio deciso, positivo e volitivo, di forte determinazione. Conclusa l’esperienza al Bar della stazione, ecco aprirsene un’altra, con la proprietà e la gestione di un’attività commerciale «Shopping Sport», sotto i portici del Centro commerciale di viale Oriano: un negozio rimasto attivo dal 1972 al 1990.

Infine la terza esperienza commerciale, in collaborazione con il figlio Marco, nel negozio «New Shopping» di via Verga: qui, pur già in pensione ma ponendosi concretamente in aiuto al figlio, Lina ha coltivato ancora la immutata passione per il mondo del commercio, lavorando fino a poco tempo fa. Resta il ricordo di un esempio di impegno ammirevole, sviluppato intensamente per 70 anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Amanzio Possenti