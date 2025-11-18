Settant’anni in negozio a Treviglio, addio a Lina Facchetti

Si sono celebrate lunedì pomeriggio in Santuario a Treviglio le esequie di Angela Luisa Facchetti, 89 anni , conosciuta come Lina , storica commerciante, protagonista nel mondo del commercio trevigliese, che lascia la memoria di una donna che ha donato sé stessa al tanto amato lavoro e parimenti alla gioia della famiglia.

Chi era Lina Facchetti

Trevigliese doc, sposata Biamonti, ha intrapreso l’attività commerciale con la gestione del bar della Stazione Centrale della città, locale che soprattutto gli anziani ricordano perché caratterizzato da struttura interamente a vetri e dove la signora Lina ha realizzato, negli anni Sessanta del secolo scorso, la prima esperienza nel settore commerciale. A questo proposito, il figlio Marco parla di lei come di una donna dal piglio deciso, positivo e volitivo, di forte determinazione. Conclusa l’esperienza al Bar della stazione, ecco aprirsene un’altra, con la proprietà e la gestione di un’attività commerciale «Shopping Sport», sotto i portici del Centro commerciale di viale Oriano: un negozio rimasto attivo dal 1972 al 1990.