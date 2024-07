Si sente male nel cortile di un’azienda a Martinengo: grave 71enne

Alle 10.50 di mercoledì 10 luglio il 118 è stato allertato per un malore a Martinengo all’interno di un’azienda di via 25 Aprile. Un uomo di 71 anni è stato soccorso in arresto cardiaco. Il personale medico di un’ambulanza della croce rossa di Martinengo e di due automediche provenienti di Bergamo, ha cercato di rianimarlo. Il 71enne è stato poi trasportato, ancora incosciente, in codice rosso in ospedale a Treviglio e verserebbe in gravi condizioni.