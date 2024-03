Si sente male nel suo ufficio, grave un dipendente di Amazon

Un grave malore giovedì pomeriggio 28 marzo nel sito di Amazon a Casirate D’Adda ha colpito un dipendente di 49 anni. Poco si sa al momento su quanto accaduto e sulle sue attuali condizioni. E anche il colosso dell’e-commerce non ha voluto fornire informazioni in merito. A quanto si è appreso dal centro di smistamento, il primo che ha aperto in Bergamasca nel novembre 2018 in via Gioacchino Rossini, il dipendente si è sentito male mentre si trovava al suo posto di lavoro. Non si tratterebbe di un addetto allo smistamento dei pacchi che avrebbe accusato un malore mentre si trovava ai nastri trasportatori, bensì di un dipendente del settore dirigenziale che, quando ha iniziato a non sentirsi bene, si trovava nel suo ufficio.