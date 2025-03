Si sente male per strada fuori dall’ospedale, elisoccorso in azione a Romano di Lombardia

È stato trasportato in codice rosso (massimo grado di gravità) all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il 67enne che nella mattinata di mercoledì 26 marzo ha accusato un malore in via San Francesco d’Assisi, a Romano di Lombardia, all’altezza dell’incrocio con via XXV Aprile, nei pressi dell’ospedale cittadino. Stando alle prime ricostruzioni, erano circa le 8,30 quando l’uomo si sarebbe accasciato a terra.