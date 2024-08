Sicurezza, oltre 300 controlli a Romano: 15 denunce e 25 patenti ritirate

Quindici persone sono state denunciate nelle scorse settimane per reati in materia di stupefacenti, contro il patrimonio e nel contrasto all’immigrazione irregolare. Ci sono stati sequestri di droghe come eroina e hashish con due persone segnalate come assuntori e tre persone denunciate per detenzione ai fini di spaccio. Otto le persone denunciate per violazione delle norme relative al regolare soggiorno in Italia con conseguente attivazione della procedura per la loro espulsione dal territorio nazionale.