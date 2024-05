Simula una rapina, scoperto dai carabinieri a Romano

I Carabinieri di Romano di Lombardia hanno denunciato per simulazione di reato e truffa un 28enne italiano residente nel paese della Bassa. L’uomo, che da qualche anno vive e lavora come operaio in Svizzera, aveva stipulato una polizza assicurativa proprio in Svizzera e, al fine di ottenere un risarcimento dall’assicurazione, ha simulato una rapina a mano armata.

Nella nottata del 26 aprile, si è infatti presentato dai carabinieri di Romano di Lombardia denunciando che, nella tarda serata del 25 aprile, di rientro dalla Svizzera mentre stava guidando la sua auto, in compagnia della moglie e della figlia minore, era stato fermato da una macchina. Il fatto dopo il casello autostradale della Bre.be.mi di Romano di Lombardia, in una strada di campagna priva di telecamere: l’uomo, dalla sua testimonianza, era stato fermato da un’Alfa Romeo di colore nero che gli aveva sbarrato la strada. Poco dopo due uomini con il volto coperto, a suo dire dell’est Europa, lo avevano raggiunto a bordo di una moto di grossa cilindrata. Nel continuare il racconto, il 28enne ha riferito ai carabinieri che i malviventi si erano avvicinati al finestrino facendogli capire di essere armati e, dopo averlo costretto ad aprire la portiera, gli avevano strappato il braccialetto in oro che aveva al polso, una collana in oro dal collo della moglie, facendosi consegnare le due fedi nuziali oltre a 4.900 franchi svizzeri, prelevati il pomeriggio precedente presso uno sportello bancomat in Svizzera, a Grenchen.