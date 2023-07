Sistema la copertura e cade nel vano garage: grave 55enne a Urgnano

Stava sistemando una tettoia della sua villetta danneggiata dal maltempo dei giorni scorsi quando ha perso l’equilibrio ed è caduto da circa quattro metri nell’androne dei garage. Allarme mercoledì sera 26 luglio a Urgnano per un 55enne del paese. L’uomo è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo dove si trova ricoverato in serie condizioni: non sarebbe però in pericolo di vita.

Tutto è accaduto intorno alle 19.30. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Treviglio, che hanno effettuato i rilievi dell’incidente, il cinquantacinquenne aveva deciso di riparare da solo un tettoia in plexiglas i cui pannelli erano stati divelti dal vento e dalla grandine dei giorni scorsi. Per raggiungere la struttura, che si trova al primo piano della sua villetta, non ha però usato una scala. È salito su una recinzione di circa 80 centimetri. Ed è a questo punto che, per cause accidentali, non è più riuscito a rimanere in equilibrio ed è caduto all’indietro nell’androne dei garage dall’altra parte della recinzione.