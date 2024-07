«Sono stato aggredito in auto, rubati dei gioielli»: 42enne di Osio si finge vittima di una rapina

I Carabinieri di Dalmine hanno deferito in stato di libertà a termine per simulazione di reato un 42enne di Osio Sotto. L’uomo, incensurato, nella tarda serata del 19 luglio si è recato alla stazione dei Carabinieri di Dalmine e ha denunciato di essere stato vittima di una rapina verso le 21 dello stesso giorno, consumata sulla via Provinciale di Dalmine mentre era fermo in auto intento a scrivere alcuni messaggi telefonici.

Aggredito in auto mentre mandava sms

L’uomo ha riferito ai militari di essere stato tirato fuori con la forza dalla propria auto da un individuo a lui sconosciuto che gli ha strappato il borsello a tracolla, mentre un complice sottraeva dei preziosi custoditi nel cassetto portaoggetti dell’auto. I rapinatori, infine, si dileguavano entrambi in direzione Osio Sopra a bordo di un’utilitaria di colore grigio non meglio indicata.

Alla richiesta dei motivi per cui quei gioielli si trovassero in auto, il 42enne ha risposto che si trattava di collane e bracciali prelevati poco prima dalla casa dei suoceri per conto della coniuge, a cui li avrebbe di lì a breve consegnati. L’immediata indagine ha consentito ai Carabinieri di verificare con le telecamere della videosorveglianza comunale che in effetti il 42 era transitato da Dalmine a quell’ora.

I gioielli spariti e i debiti di gioco