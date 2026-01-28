Sorpresa a Spirano: al maneggio arriva il tenore Andrea Bocelli - Le foto
LA VISITA. Il cantante e tenore internazionale ha fatto visita al maneggio di Pasquale Beretta ed è salito in sella a un cavallo di razza. L’attesa per la sua esibizione in apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano - Cortina 2026.
Nella mattinata di mercoledì 28 gennaio Spirano ha accolto la visita di Andrea Bocelli al maneggio Equisport Beretta. Il noto cantante e tenore, grande appassionato di cavalli e legato da un rapporto di amicizia con il proprietario Pasquale Beretta, ha trascorso alcune ore nella struttura, visitando gli spazi del centro e seguendo da vicino le attività quotidiane.
Nel corso della mattinata Bocelli è poi salito in sella a un cavallo di razza, concedendosi alcuni giri all’interno del maneggio, sotto lo sguardo attento dello staff. L’artista si trova in questi giorni in zona anche in vista di un importante impegno: la prossima settimana, infatti, canterà all’inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina.
Non si tratta della prima volta che Andrea Bocelli fa visita a Equisport Beretta. Una presenza ormai abituale, che conferma il legame consolidato tra il cantante e la realtà equestre di Spirano, considerata dallo stesso artista quasi come una seconda casa.
