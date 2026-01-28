Sorpresa a Spirano: al maneggio arriva il tenore Andrea Bocelli - Le foto

Nella mattinata di mercoledì 28 gennaio Spirano ha accolto la visita di Andrea Bocelli al maneggio Equisport Beretta. Il noto cantante e tenore, grande appassionato di cavalli e legato da un rapporto di amicizia con il proprietario Pasquale Beretta, ha trascorso alcune ore nella struttura, visitando gli spazi del centro e seguendo da vicino le attività quotidiane.