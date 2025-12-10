Spaccata al Conad di Romano, banda si dilegua con il fondo cassa

È successo nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 dicembre al supermercato Conad all’inizio di via Balilla a Romano di Lombardia.

La spaccata, stando alle prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, sarebbe avvenuta in piena notte e nel giro di pochissimi minuti: il gruppo – sembra fosse ben organizzato – ha raggiunto l’area a bordo di un furgone.

Una volta all’interno del parcheggio, è cominciato l’assalto: dopo aver sfondato una delle grosse vetrine dell’edificio, su uno dei lati dell’ingresso, la banda si è introdotta nel supermercato, dirigendosi verso le casse per prelevarne il fondo di riserva che, come da prassi, viene lasciato all’interno del cassetto alla chiusura dell’attività. Raccolto il bottino, i ladri sono saliti a bordo del furgone con cui sono arrivati per poi dileguarsi, facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini dei carabinieri

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri. Ad aiutare le indagini potrebbero essere i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti sul posto e lungo le vie limitrofe. Tramite le riprese sarà possibile ricostruire i dettagli del colpo, mentre per il momento non sono ancora stati quantificati i danni subiti dalla struttura commerciale e l’ammanco in denaro.