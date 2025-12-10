Burger button
Cronaca / Pianura
Mercoledì 10 Dicembre 2025

Spaccata al Conad di Romano, banda si dilegua con il fondo cassa

IL FURTO. Sfondano una delle vetrate principali del supermercato con un mezzo da lavoro e assaltano le casse alla ricerca di banconote.

Diego Defendini
Diego Defendini
Collaboratore
I pannelli posizionati per chiudere il buco nella vetrata
I pannelli posizionati per chiudere il buco nella vetrata

Romano

È successo nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 dicembre al supermercato Conad all’inizio di via Balilla a Romano di Lombardia.

La spaccata, stando alle prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, sarebbe avvenuta in piena notte e nel giro di pochissimi minuti: il gruppo – sembra fosse ben organizzato – ha raggiunto l’area a bordo di un furgone.

Una volta all’interno del parcheggio, è cominciato l’assalto: dopo aver sfondato una delle grosse vetrine dell’edificio, su uno dei lati dell’ingresso, la banda si è introdotta nel supermercato, dirigendosi verso le casse per prelevarne il fondo di riserva che, come da prassi, viene lasciato all’interno del cassetto alla chiusura dell’attività. Raccolto il bottino, i ladri sono saliti a bordo del furgone con cui sono arrivati per poi dileguarsi, facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini dei carabinieri

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri. Ad aiutare le indagini potrebbero essere i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti sul posto e lungo le vie limitrofe. Tramite le riprese sarà possibile ricostruire i dettagli del colpo, mentre per il momento non sono ancora stati quantificati i danni subiti dalla struttura commerciale e l’ammanco in denaro.

Sul posto lunedì notte anche i vigili del fuoco di Romano per la messa in sicurezza e il ripristino dell’area. Già la mattina seguente, infatti, il punto vendita ha riaperto, con il «buco» lasciato dalla banda che è stato temporaneamente chiuso con alcuni pannelli, in attesa di ripristinare la vetrata distrutta durante la spaccata.

