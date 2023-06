Stone City: «Ingenti i danni del rogo, ma ancora da quantificare»

Il giorno dopo l’incendio divampato tra venerdì e sabato nel parco espositivo permanente Stone City di Bolgare prosegue la conta dei danni. Lo ha detto ieri pomeriggio uno dei titolari dell’attività, Gianni Sottocornola: «I danni sono ingenti ma non sono stati quantificati, lo faremo nei prossimi giorni». Il rogo ha mandato in fumo trenta bancali di lignite, materiale acquistato in Germania per essere rivenduto in Italia . Viene utilizzato per mantenere alta la temperatura di caminetti, dopo che la legna ha smesso di bruciare. «Sono andati in fumo mattoncini di lignite accatastati in una parte del piazzale- prosegue Sottocornola -, non sappiamo ancora le cause di quanto si è verificato, non è esclusa ancora alcuna ipotesi». Non si esclude il dolo, così come l’origine accidentale.