Stop alle colonne nel centro di Verdello: apre domani la circonvallazione est

Stop alle colonne nel centro abitato di Verdello. Domani (mercoledì 21 dicembre) aprirà al traffico la circonvallazione est che permetterà di aggirare l’incrocio semaforico fra la ex statale 42 e via Cavour. L’inaugurazione ufficiale rimane fissata, come era stato annunciato nei giorni scorsi, per martedì 27 dicembre. Nella giornata di ieri (lunedì 19 dicembre) però l’infrastruttura è passata ufficialmente in carico alla Provincia e, così, gli enti competenti hanno deciso di non attendere ulteriormente ad aprire al traffico la tanto attesa opera stradale. Da domani diventerà attivo anche il divieto per i mezzi pesanti di passare nel centro del paese che quindi, per superare Verdello, dovranno necessariamente imboccare la circonvallazione est.