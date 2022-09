Studenti in viaggio, l’anno inizia con 200 segnalazioni di disagi

Autobus sovraffollati o in ritardo: disagi all’inizio dell’anno scolastico che sono ormai una consuetudine per migliaia di studenti bergamaschi che si rivolgono al servizio di trasporto pubblico. In particolare i circa 50mila studenti delle superiori che prendono il pullman scontano i problemi maggiori. Così, a 10 giorni dal suono della prima campanella, poco sembra cambiato rispetto all’era pre-Covid, come testimoniano le circa 200 segnalazioni di disservizi pervenute all’Agenzia per il Trasporto pubblico locale del Bacino di Bergamo.