Studio e lavoro, Dalmine ricorda le sue eccellenze

Anche quest’anno Dalmine ha onorato il ricordo di quei cittadini che si sono distinti per particolari meriti, portando prestigio alla città e ai concittadini. Lo ha fatto nel giorno di San Giuseppe, patrono della città, e con l’accompagnamento musicale dell’orchestra Città di Dalmine. La cerimonia si è svolta nella serata di domenica 19 marzo al teatro civico con la consegna delle benemerenze civiche per l’anno 2023 ai familiari di Flavia Fabiani, Sauro Amboni e Roberto Fratus. «Quest’anno è stato complicato “selezionare” i cittadini benemeriti. Sono giunte infatti parecchie candidature, tutte meritevoli di assegnazione – afferma il sindaco Francesco Bramani –. Vogliamo riconoscere la capacità e i particolari meriti di quei cittadini che si sono distinti in diversi campi, persone che hanno saputo realizzare la loro vocazione tenendo alto il nome di Dalmine. L’augurio è che siano per tutti noi un esempio per le nuove generazioni».