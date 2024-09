Svincolo autostradale di Dalmine, si posa il nuovo cavalcavia - Foto e video

Si tratta di un ulteriore e importante passo in avanti del cantiere, aperto a giugno del 2023 e previsto in chiusura il prossimo dicembre. L’opera è stata trasportata dall’area di assiemaggio adiacente l’A4, attraverso idonei mezzi d’opera che l’hanno calata alla quota di progetto, sulle spalle in calcestruzzo già predisposte. L’opera rientra nel potenziamento dello svincolo autostradale di Dalmine, dal costo complessivo di 25 milioni di euro. Ad assistere alle operazioni i sindaci di Dalmine e Stezzano, Francesco Bramano e Stefano Tangorra, l’assessore regionale Claudia Terzi e il direttore ingegneria e realizzazione per Aspi Luca Fontana.