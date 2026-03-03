Svolta per i croceristi bloccati nel porto di Dubai: «Prenotato un volo per mercoledì notte»
LE BUONE NOTIZIE. Il gruppo di Caravaggio e Mozzanica bloccato sulla nave da crociera Euribia di Msc crociere nel porto di Dubai pronto a ripartire con un volo aereo.
«Siamo riusciti ad acquistare un volo domani notte (mercoledì 4 marzo ndr) da Dubai per Malpensa!». La notizia arriva direttamente dalla nave Euribia di Msc crociere ormeggiata al porto di Dubai, dove si trova in vacanza la coppia di Caravaggio Mauro Suzzi e Laura Costa. È quest’ultima a far sapere che, dopo non poche difficoltà, sono riusciti a prenotare un volo per loro e per gli altri due bergamaschi presenti, la loro nipote Cristina Panno e l’amica Vittoria Sassi, di Mozzanica. «La vita sulla nave prosegue in maniera quasi normale e fanno di tutto per non farci preoccupare – spiegano – ma è chiaro che il desiderio di tornare a casa al più presto è sempre stato molto forte».
«La vita sulla nave prosegue in maniera quasi normale e fanno di tutto per non farci preoccupare – spiegano – ma è chiaro che il desiderio di tornare a casa al più presto è sempre stato molto forte».
«Ieri (domenica, ndr) vedevamo fumo in lontananza e sentivamo dei boati – spiega Suzzi – mentre oggi (ieri, ndr) la situazione sembra molto più tranquilla. Ci dicono che dobbiamo restare a bordo della nave perché è il luogo in assoluto più sicuro. Speriamo davvero sia così. Il conflitto è davvero molto vicino a noi e siamo ovviamente preoccupati: per noi la vacanza è di fatto finita. Siamo ancora su questa nave, ma non vediamo l’ora di tornare a casa al più presto». Le indicazioni del personale di bordo non mancano, anche tramite comunicazioni costanti. La crociera è proseguita dal Bahrein ad Abu Dhabi e infine a Dubai, dove la Euribia non ha è più potuto proseguire verso Doha: lì i turisti avrebbero dovuto prendere un volo per Istanbul e poi per Orio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA