Svolta per i croceristi bloccati nel porto di Dubai: «Prenotato un volo per mercoledì notte»

«Siamo riusciti ad acquistare un volo domani notte (mercoledì 4 marzo ndr) da Dubai per Malpensa!». La notizia arriva direttamente dalla nave Euribia di Msc crociere ormeggiata al porto di Dubai , dove si trova in vacanza la coppia di Caravaggio Mauro Suzzi e Laura Costa . È quest’ultima a far sapere che, dopo non poche difficoltà, sono riusciti a prenotare un volo per loro e per gli altri due bergamaschi presenti, la loro nipote Cristina Panno e l’amica Vittoria Sassi, di Mozzanica. «La vita sulla nave prosegue in maniera quasi normale e fanno di tutto per non farci preoccupare – spiegano – ma è chiaro che il desiderio di tornare a casa al più presto è sempre stato molto forte».

«Ieri (domenica, ndr) vedevamo fumo in lontananza e sentivamo dei boati – spiega Suzzi – mentre oggi (ieri, ndr) la situazione sembra molto più tranquilla. Ci dicono che dobbiamo restare a bordo della nave perché è il luogo in assoluto più sicuro. Speriamo davvero sia così. Il conflitto è davvero molto vicino a noi e siamo ovviamente preoccupati: per noi la vacanza è di fatto finita. Siamo ancora su questa nave, ma non vediamo l’ora di tornare a casa al più presto». Le indicazioni del personale di bordo non mancano, anche tramite comunicazioni costanti. La crociera è proseguita dal Bahrein ad Abu Dhabi e infine a Dubai, dove la Euribia non ha è più potuto proseguire verso Doha: lì i turisti avrebbero dovuto prendere un volo per Istanbul e poi per Orio.