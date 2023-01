Tenta di rapinare con un fucile una tabaccheria a Fontanella e un alimentari ad Antegnate: arrestato 24enne fuggito in Germania

Prima ha tentato di rapinare con un fucile calibro 12 una tabaccheria a Fontanella poi un negozio di alimentari in via Manara ad Antegnate . Grazie all’attività investigativa dei Carabinieri di Treviglio e alla collaborazione della polizia federale «Bundespolizeirevier» in Germania, è stato rintracciato e arrestato un 24enne, di origini pachistane, irreperibile dal giugno scorso sul territorio nazionale. L’uomo aveva trovato rifugio nella città di Saarbrücken, capitale del Land tedesco del Saarlande.