Tenta di rubare 162 euro di birre. «Volevo ubriacarmi»: arrestato
ALLE 2 DI NOTTE. È successo a Romano di Lombardia.
Voleva ubriacarsi e arraffare più bottiglie possibile di birra, per continuare a bere ancora in seguito. Per questo, è entrato in una pizzeria di Romano di Lombardia, verso le due del mattino di domenica, dopo aver forzato la porta d’ingresso. Lo ha ammesso in aula un artigiano italiano nato nel 1986, dopo l’arresto per tentato furto eseguito dai carabinieri della locale stazione.
Sono stati i residenti della zona a segnalare la presenza di un uomo «basso e tarchiato» che stava tentando di penetrare in un market vicino. Un tentativo andato a vuoto, a cui è seguito l’ingresso nella pizzeria distante poche centinaia di metri. Qui i militari hanno trovato l’uomo, che aveva già riempito due grandi buste con diverse bottiglie di birra (162 euro il valore complessivo della merce) e che, rivolgendosi loro, ha pure chiesto come avrebbe potuto portarle via. L’uomo, che ha precedenti e ha spiegato di essere in un momento di difficoltà a causa del ritardo nei pagamenti da parte di un clienti, è stato arrestato. Arresto convalidato con obbligo di dimora in Lombardia e di permanenza in casa dalle 22 alle 6, processo aggiornato al 17 settembre.
