Tenta di rubare 162 euro di birre. «Volevo ubriacarmi»: arrestato

Sono stati i residenti della zona a segnalare la presenza di un uomo «basso e tarchiato» che stava tentando di penetrare in un market vicino. Un tentativo andato a vuoto, a cui è seguito l’ingresso nella pizzeria distante poche centinaia di metri. Qui i militari hanno trovato l’uomo, che aveva già riempito due grandi buste con diverse bottiglie di birra (162 euro il valore complessivo della merce) e che, rivolgendosi loro, ha pure chiesto come avrebbe potuto portarle via. L’uomo, che ha precedenti e ha spiegato di essere in un momento di difficoltà a causa del ritardo nei pagamenti da parte di un clienti, è stato arrestato. Arresto convalidato con obbligo di dimora in Lombardia e di permanenza in casa dalle 22 alle 6, processo aggiornato al 17 settembre.