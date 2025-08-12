Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Martedì 12 Agosto 2025

Tenta di rubare 162 euro di birre. «Volevo ubriacarmi»: arrestato

ALLE 2 DI NOTTE. È successo a Romano di Lombardia.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

L’uomo aveva riempito 2 borse
L’uomo aveva riempito 2 borse

Voleva ubriacarsi e arraffare più bottiglie possibile di birra, per continuare a bere ancora in seguito. Per questo, è entrato in una pizzeria di Romano di Lombardia, verso le due del mattino di domenica, dopo aver forzato la porta d’ingresso. Lo ha ammesso in aula un artigiano italiano nato nel 1986, dopo l’arresto per tentato furto eseguito dai carabinieri della locale stazione.

Sono stati i residenti della zona a segnalare la presenza di un uomo «basso e tarchiato» che stava tentando di penetrare in un market vicino. Un tentativo andato a vuoto, a cui è seguito l’ingresso nella pizzeria distante poche centinaia di metri. Qui i militari hanno trovato l’uomo, che aveva già riempito due grandi buste con diverse bottiglie di birra (162 euro il valore complessivo della merce) e che, rivolgendosi loro, ha pure chiesto come avrebbe potuto portarle via. L’uomo, che ha precedenti e ha spiegato di essere in un momento di difficoltà a causa del ritardo nei pagamenti da parte di un clienti, è stato arrestato. Arresto convalidato con obbligo di dimora in Lombardia e di permanenza in casa dalle 22 alle 6, processo aggiornato al 17 settembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Romano di Lombardia
Giustizia, Criminalità
giustizia
Forze Ordine
Arresto
Economia, affari e finanza
Macroeconomia