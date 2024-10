Tir fuori controllo si mette di traverso a Fara: provinciale riaperta dopo quattro ore

Il 43enne, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo mentre viaggiava verso Treviglio poco prima della rotonda per Badalasco. Il tir ha occupato tutta la carreggiata e per questo motivo la strada è stata chiusa temporaneamente in entrambi i sensi di marcia, in attesa che venesse spostato.Verso le 18 è arrivato un particolare carro attrezzi che ha spostato il tir. La strada è stata riaperta in entrambi i sensi alle 19.30