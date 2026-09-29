Tonnellate di rifiuti smaltite nei campi della Bergamasca, la Dda sequestra un impianto di biogas

Avrebbe risparmiato oltre 800mila euro sui costi di gestione ambientale, mantenendo inattivo il sistema per ridurre l’azoto contenuto nel materiale prodotto dall’impianto. È l’ipotesi al centro di un’inchiesta della Dda di Brescia che ha portato al sequestro preventivo di un impianto di produzione di biogas a Chiari e delle strutture aziendali collegate.

L’indagine, condotta dai carabinieri forestali con il supporto di Arpa Lombardia, riguarda il periodo 2022-2024, quando sarebbero state distribuite sui terreni agricoli di otto comuni nelle province di Bergamo e Brescia 144mila tonnellate di rifiuti liquidi, con concentrazioni di azoto che, secondo gli accertamenti, sarebbero arrivate fino a quattro volte quelle dichiarate.

Il materiale sarebbe stato utilizzato sui terreni di Chiari, Coccaglio, Pontoglio, Cologne, Palazzolo sull’Oglio e Urago d’Oglio, nel Bresciano, e di Palosco e Mornico al Serio, in provincia di Bergamo.

Gli investigatori contestano inoltre il superamento sistematico del limite di 170 chili di azoto per ettaro previsto nelle aree vulnerabili ai nitrati.