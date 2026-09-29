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Cronaca / Pianura Martedì 29 Settembre 2026

Tonnellate di rifiuti smaltite nei campi della Bergamasca, la Dda sequestra un impianto di biogas

L’INDAGINE. Gli sversamenti in otto comuni delle province di Brescia e Bergamo. In Bergamasca i terreni si trovano a Mornico e a Palosco, 4 indagati.

Lettura 1 min.
Redazione Web
Redazione Web
Tonnellate di rifiuti smaltite nei campi della Bergamasca, la Dda sequestra un impianto di biogas
Tonnellate di rifiuti liquidi in terreni agricoli, qui un campo in una foto di repertorio

Palosco e Mornico

Avrebbe risparmiato oltre 800mila euro sui costi di gestione ambientale, mantenendo inattivo il sistema per ridurre l’azoto contenuto nel materiale prodotto dall’impianto. È l’ipotesi al centro di un’inchiesta della Dda di Brescia che ha portato al sequestro preventivo di un impianto di produzione di biogas a Chiari e delle strutture aziendali collegate.

L’indagine, condotta dai carabinieri forestali con il supporto di Arpa Lombardia, riguarda il periodo 2022-2024, quando sarebbero state distribuite sui terreni agricoli di otto comuni nelle province di Bergamo e Brescia 144mila tonnellate di rifiuti liquidi, con concentrazioni di azoto che, secondo gli accertamenti, sarebbero arrivate fino a quattro volte quelle dichiarate.

Il materiale sarebbe stato utilizzato sui terreni di Chiari, Coccaglio, Pontoglio, Cologne, Palazzolo sull’Oglio e Urago d’Oglio, nel Bresciano, e di Palosco e Mornico al Serio, in provincia di Bergamo.

Gli investigatori contestano inoltre il superamento sistematico del limite di 170 chili di azoto per ettaro previsto nelle aree vulnerabili ai nitrati.

Le accuse per traffico illecito di rifiuti, smaltimento illecito, falso in atto pubblico e impedimento al controllo

Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Brescia su richiesta della Dda ed è stato eseguito oggi dai carabinieri forestali. Quattro persone risultano indagate, a vario titolo, per traffico illecito di rifiuti, smaltimento illecito, falso in atto pubblico e impedimento al controllo. Coinvolta nell’inchiesta anche la società, per la responsabilità amministrativa prevista dal decreto 231. Secondo l’accusa, il mancato trattamento avrebbe consentito di abbattere i costi legati alla gestione del digestato e di aumentare il vantaggio economico dell’attività.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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