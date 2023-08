Torcia e zaino, ladro solitario fa razzia di soldi e gin. Il proprietario lo vede «in diretta»

Ora il video e i fotogrammi sono al vaglio dei carabinieri della stazione di Fara Gera d’Adda, competente per territorio anche su Pontirolo, per risalire all’identità dell’autore del furto, fruttato alcune decine di euro del fondocassa e diverse centinaia di euro delle bottiglie di alcolici che il ladro ha portato via. In particolare sono state rubate bottiglie di gin, visto che uno dei titolari dei Kiosco, Graziano Garzaniti, è appassionato di questa bevanda e ha anche creato e distillato il «BGin», gin made in Bergamo. Il malvivente entrato in azione l’altra notte ha portato via proprio alcune bottiglie di questo gin prodotto dal Kiosco.