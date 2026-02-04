Traffico di rifiuti, sequestrato impianto a biogas nel Bresciano: materiali di scarto sparsi anche in Bergamasca

Secondo quanto emerso dalle indagini, la società che gestiva l’impianto - situato a Chiari - avrebbe smaltito illegalmente oltre 209 mila metri cubi di rifiuti, un quantitativo pari a circa 83 piscine olimpioniche, nel periodo compreso tra il 2021 e il 2024. Gli inquirenti ipotizzano che l’azienda abbia mantenuto strutturalmente inattivo l’impianto di abbattimento dell’azoto per ridurre i costi ambientali e aumentare i profitti, superando così sistematicamente i limiti di legge nelle cosiddette «zone vulnerabili ai nitrati», poste a tutela delle acque sotterranee.