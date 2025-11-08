Tragedia a Palazzolo sull’Oglio, 17enne di Bolgare perde la vita in un incidente in moto
IL DRAMMA. Nel quartiere San Rocco poco prima delle 22,30 di venerdì 7 novembre.
Palazzolo sull’Oglio
Tragedia a Palazzolo sull’Oglio nella serata di venerdì 7 novembre. Un giovane di Bolgare, di 17 anni, ha perso la vita in un incidente in moto.
Tragedia a Palazzolo
Secondo le prime ricostruzioni, al vaglio della Polizia stradale, avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe caduto contro la recinzione di un parcheggio. L’incidente nel quartiere San Rocco, poco prima delle 22,30: sul posto un’ambulanza e un’automedica, ma per il 17enne non c’è stato nulla da fare.
