Tragedia a Palazzolo sull’Oglio, 17enne di Bolgare perde la vita in un incidente in moto

Tragedia a Palazzolo

Secondo le prime ricostruzioni, al vaglio della Polizia stradale, avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe caduto contro la recinzione di un parcheggio. L’incidente nel quartiere San Rocco, poco prima delle 22,30: sul posto un’ambulanza e un’automedica, ma per il 17enne non c’è stato nulla da fare.