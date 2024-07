Tre ragazzi soccorsi su un isolotto del fiume Adda

I nuclei specialistici del soccorso acquatico dei Comandi dei Vigili del fuoco di Milano e Bergamo sono intervenuti nella tarda serata di domenica 30 giugno per trarre in salvo tre ragazzi bloccati su un isolotto del fiume Adda all’altezza del comune di Vaprio d’Adda. I tre, insieme ad un quarto amico che avrebbe poi lanciato l’allarme, secondo una prima ricostruzione si sarebbero avventurati attraversando un punto della Diga Fara Gera d’Adda senza riuscire a fare ritorno. Sul posto personale del 118 e Carabinieri di Vaprio d’Adda. Le condizioni dei tre ragazzi, secondo quanto si è appreso dai soccorritori sul posto, non destano preoccupazioni.