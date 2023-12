Treviglio, aggressioni ai passanti in centro: arrestato 50enne

«Ha cercato di farsi dare i soldi obbligando la ragazza in servizio ad aprire la cassa. Fortunatamente siamo riusciti a intercettare una Volante del commissariato di passaggio». A parlare è la titolare di un bar del centro storico di Treviglio, esasperata per una serie di episodi violenti (la tentata rapina sarebbe solo l’ultimo) di cui è accusato un cinquantenne di Treviglio, colpito venerdì da ordinanza di custodia cautelare in carcere al termine di un’indagine da parte degli agenti del commissariato di Treviglio, che lo hanno intercettato nella centralissima via Roma.