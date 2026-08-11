Treviglio, alcolici venduti ai minorenni: locale del centro chiuso per sette giorni

Sette giorni di stop per un locale del centro di Treviglio, dove il personale del Commissariato cittadino ha scoperto che venivano vendute bevande alcoliche a ragazzi non ancora maggiorenni. A firmare l’ordinanza è stato il Questore di Bergamo, che si è avvalso di quanto previsto dall’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; la comunicazione al titolare dell’esercizio è arrivata nella serata di lunedì 10 agosto. Il caso rientra nel piano di verifiche che la Polizia di Stato sta portando avanti nei bar e nei ritrovi abitualmente frequentati da adolescenti e giovani a Treviglio.