Treviglio, chiedono indicazioni e borseggiano una donna

Chiedono informazioni a una signora mentre sta facendo la spesa e la borseggiano. È successo mercoledì 2 luglio alle 11 nel parcheggio del supermercato Eurospin di Treviglio, in via Bergamo. Vittima una donna di 68 anni di Brignano Gera d’Adda. La signora stava sistemando le buste nel baule della propria auto quando è stata avvicinata da due giovani stranieri su un veicolo grigio di grossa cilindrata. Con tono cordiale, l’uomo seduto al lato passeggero le ha chiesto indicazioni per raggiungere Cassano d’Adda, con la signora che si è girata verso l’auto per rispondere.