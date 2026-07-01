Treviglio, controlli straordinari della Polizia: 113 persone identificate e 28 veicoli verificati

Servizio straordinario di controllo del territorio nella serata di lunedì 29 giugno a Treviglio. L’attività è stata svolta dalla Polizia di Stato con l’impiego degli equipaggi del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Treviglio e del Reparto Prevenzione Crimine di Torino.



I controlli hanno interessato in particolare le stazioni ferroviarie cittadine, piazza Garibaldi, piazza Manara e il casello autostradale di Treviglio.

113 persone identificate

Nel corso del servizio sono state identificate complessivamente 113 persone, tra cui 17 con precedenti di varia natura e 22 minorenni. Sono stati inoltre controllati 28 veicoli, un esercizio pubblico e sono stati effettuati due posti di controllo.

Poliziotti in azione a Treviglio Durante le operazioni gli agenti hanno eseguito due perquisizioni personali e una perquisizione veicolare ai sensi dell’articolo 4 della legge 152/1975. A un cittadino straniero è stato inoltre notificato un invito a presentarsi, come previsto dall’articolo 15 del T.U.L.P.S..

Inversione di marcia vicino al casello

La Polizia in azione a Treviglio È stata infine elevata una sanzione per violazione dell’articolo 176, commi 1, 19 e 22 del Codice della Strada. Il provvedimento è scattato a seguito di un’inversione di marcia effettuata in prossimità del casello autostradale: per il conducente sono stati disposti il fermo amministrativo del veicolo e la revoca della patente.