Treviglio, controlli straordinari della Polizia: 113 persone identificate e 28 veicoli verificati
L’OPERAZIONE. Controlli straordinari della Polizia di Stato nella serata del 29 giugno a Treviglio: identificate 113 persone, tra cui 17 con precedenti e 22 minorenni, e verificati 28 veicoli. Le attività hanno interessato stazioni ferroviarie, piazze cittadine e casello autostradale.Lettura meno di un minuto.
Treviglio
Servizio straordinario di controllo del territorio nella serata di lunedì 29 giugno a Treviglio. L’attività è stata svolta dalla Polizia di Stato con l’impiego degli equipaggi del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Treviglio e del Reparto Prevenzione Crimine di Torino.
I controlli hanno interessato in particolare le stazioni ferroviarie cittadine, piazza Garibaldi, piazza Manara e il casello autostradale di Treviglio.
113 persone identificate
Nel corso del servizio sono state identificate complessivamente 113 persone, tra cui 17 con precedenti di varia natura e 22 minorenni. Sono stati inoltre controllati 28 veicoli, un esercizio pubblico e sono stati effettuati due posti di controllo.
Durante le operazioni gli agenti hanno eseguito due perquisizioni personali e una perquisizione veicolare ai sensi dell’articolo 4 della legge 152/1975. A un cittadino straniero è stato inoltre notificato un invito a presentarsi, come previsto dall’articolo 15 del T.U.L.P.S..
Inversione di marcia vicino al casello
È stata infine elevata una sanzione per violazione dell’articolo 176, commi 1, 19 e 22 del Codice della Strada. Il provvedimento è scattato a seguito di un’inversione di marcia effettuata in prossimità del casello autostradale: per il conducente sono stati disposti il fermo amministrativo del veicolo e la revoca della patente.
Le attività di controllo del territorio, fanno sapere dalla Questura, proseguiranno anche nei prossimi giorni su tutto il territorio provinciale, con l’obiettivo di garantire un costante presidio della sicurezza pubblica.
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