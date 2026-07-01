Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura Mercoledì 01 Luglio 2026

Treviglio, controlli straordinari della Polizia: 113 persone identificate e 28 veicoli verificati

L’OPERAZIONE. Controlli straordinari della Polizia di Stato nella serata del 29 giugno a Treviglio: identificate 113 persone, tra cui 17 con precedenti e 22 minorenni, e verificati 28 veicoli. Le attività hanno interessato stazioni ferroviarie, piazze cittadine e casello autostradale.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
Treviglio, controlli straordinari della Polizia: 113 persone identificate e 28 veicoli verificati
I controlli della Polizia di Stato a Treviglio

Treviglio

Servizio straordinario di controllo del territorio nella serata di lunedì 29 giugno a Treviglio. L’attività è stata svolta dalla Polizia di Stato con l’impiego degli equipaggi del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Treviglio e del Reparto Prevenzione Crimine di Torino.

I controlli hanno interessato in particolare le stazioni ferroviarie cittadine, piazza Garibaldi, piazza Manara e il casello autostradale di Treviglio.

113 persone identificate

Nel corso del servizio sono state identificate complessivamente 113 persone, tra cui 17 con precedenti di varia natura e 22 minorenni. Sono stati inoltre controllati 28 veicoli, un esercizio pubblico e sono stati effettuati due posti di controllo.

Treviglio, controlli straordinari della Polizia: 113 persone identificate e 28 veicoli verificati
Poliziotti in azione a Treviglio

Durante le operazioni gli agenti hanno eseguito due perquisizioni personali e una perquisizione veicolare ai sensi dell’articolo 4 della legge 152/1975. A un cittadino straniero è stato inoltre notificato un invito a presentarsi, come previsto dall’articolo 15 del T.U.L.P.S..

Inversione di marcia vicino al casello

Treviglio, controlli straordinari della Polizia: 113 persone identificate e 28 veicoli verificati
La Polizia in azione a Treviglio

È stata infine elevata una sanzione per violazione dell’articolo 176, commi 1, 19 e 22 del Codice della Strada. Il provvedimento è scattato a seguito di un’inversione di marcia effettuata in prossimità del casello autostradale: per il conducente sono stati disposti il fermo amministrativo del veicolo e la revoca della patente.

Le attività di controllo del territorio, fanno sapere dalla Questura, proseguiranno anche nei prossimi giorni su tutto il territorio provinciale, con l’obiettivo di garantire un costante presidio della sicurezza pubblica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Treviglio
giustizia
Giustizia, Criminalità
traffico
Spostamenti, Trasporti quotidiani
Tempo libero
Trasporti stradali
Trasporti
Economia, affari e finanza
Polizia di Stato