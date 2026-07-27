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Cronaca / Pianura Lunedì 27 Luglio 2026

Treviglio, controlli straordinari: identificate 224 persone

IL BLITZ. Otto posti di controllo e 132 veicoli verificati dalla polizia di Stato. Rintracciati anche un minore accusato di furto e una persona scomparsa da mesi.

Lettura 1 min.
Redazione Web
Redazione Web

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Treviglio, controlli straordinari: identificate 224 persone
I controlli nella zona del mercato

Treviglio

Controlli straordinari della Polizia di Stato a Treviglio: nel corso della scorsa settimana sono state identificate complessivamente 224 persone e controllati 132 veicoli. I servizi, finalizzati al contrasto della criminalità diffusa e al rafforzamento della sicurezza urbana, sono stati svolti dal personale del Commissariato di Treviglio con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia di Milano.

Otto posti di controllo in città

Treviglio, controlli straordinari: identificate 224 persone
I controlli della polizia di Stato a Treviglio

Nel corso delle due giornate di attività sono stati predisposti otto posti di controllo. Tra le persone identificate figurano 36 cittadini stranieri, sei minorenni e 34 soggetti con precedenti registrati nelle banche dati delle forze dell’ordine.
Giovedì i controlli hanno interessato anche il casello dell’autostrada A35, sia in entrata sia in uscita, considerato un punto strategico per il monitoraggio dei flussi di traffico.
Durante il servizio è stato rintracciato un uomo destinatario di un provvedimento di prevenzione emesso dal questore di Bergamo. Gli agenti gli hanno notificato l’atto.

Lite dopo il furto in un locale

Nel tardo pomeriggio gli operatori sono intervenuti in un esercizio pubblico cittadino, dove era scoppiata una violenta lite in seguito al furto di denaro contante.

Treviglio, controlli straordinari: identificate 224 persone
I controlli a Treviglio

Dopo aver riportato la situazione alla calma, i poliziotti hanno identificato i presenti e ricostruito la dinamica dell’accaduto. Il presunto responsabile, un minore straniero non accompagnato ospite di una comunità del territorio, è stato rintracciato poco dopo al Pronto soccorso di Treviglio, dove avrebbe ammesso le proprie responsabilità. Il giovane sarà denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Brescia.

Rintracciata una persona scomparsa

Sabato i controlli si sono concentrati sulle principali strade cittadine, nell’area del mercato comunale e in due esercizi commerciali situati nelle zone periferiche. Nel corso dell’attività è stata rintracciata anche una persona di cui era stata denunciata la scomparsa nei mesi precedenti. Il ritrovamento ha permesso di completare gli accertamenti e gli adempimenti previsti.

I servizi, pianificati dalla Questura di Bergamo, proseguiranno nelle prossime settimane con verifiche mirate nelle aree considerate maggiormente sensibili della provincia.

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