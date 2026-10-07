Treviglio, controlli vicino alle scuole con il cane antidroga Athena
SICUREZZA E PREVENZIONE. Polizia di Stato e Polizia Locale insieme nelle aree scolastiche e nei luoghi di ritrovo dei giovani per prevenire la presenza di stupefacenti.Lettura meno di un minuto.
Treviglio
Con l’inizio dell’anno scolastico sono scattati a Treviglio i controlli nelle aree scolastiche e nei luoghi di aggregazione giovanile. In campo la Polizia di Stato di Bergamo e la Polizia Locale di Treviglio, con il supporto di Athena, il cane antidroga dell’Unità cinofila della polizia locale.
Controlli nelle aree scolastiche di Treviglio
L’attività punta a rafforzare la prevenzione e a contrastare la presenza di sostanze stupefacenti nei contesti frequentati dai ragazzi. I servizi si concentrano nelle vicinanze degli istituti scolastici e nelle zone individuate come più sensibili sotto il profilo della sicurezza urbana.
Il fiuto di Athena si era già rivelato prezioso durante il precedente anno scolastico: in diverse occasioni aveva contribuito a individuare sostanze stupefacenti, consentendo agli operatori di procedere con i successivi accertamenti.
Prevenzione e legalità tra i giovani
I controlli rientrano in una strategia più ampia, che valorizza la collaborazione tra le Forze di polizia e il coinvolgimento delle scuole, dei servizi sociali e sanitari e delle famiglie.
Accanto al contrasto dei comportamenti illeciti, l’obiettivo è promuovere la cultura della legalità e della sicurezza tra i più giovani, attraverso una presenza coordinata sul territorio e interventi nei luoghi maggiormente frequentati.
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