Treviglio, controlli vicino alle scuole con il cane antidroga Athena

Con l’inizio dell’anno scolastico sono scattati a Treviglio i controlli nelle aree scolastiche e nei luoghi di aggregazione giovanile. In campo la Polizia di Stato di Bergamo e la Polizia Locale di Treviglio, con il supporto di Athena, il cane antidroga dell’Unità cinofila della polizia locale.

Controlli nelle aree scolastiche di Treviglio

L’attività punta a rafforzare la prevenzione e a contrastare la presenza di sostanze stupefacenti nei contesti frequentati dai ragazzi. I servizi si concentrano nelle vicinanze degli istituti scolastici e nelle zone individuate come più sensibili sotto il profilo della sicurezza urbana.

Il fiuto di Athena si era già rivelato prezioso durante il precedente anno scolastico: in diverse occasioni aveva contribuito a individuare sostanze stupefacenti, consentendo agli operatori di procedere con i successivi accertamenti.

Prevenzione e legalità tra i giovani

I controlli rientrano in una strategia più ampia, che valorizza la collaborazione tra le Forze di polizia e il coinvolgimento delle scuole, dei servizi sociali e sanitari e delle famiglie.