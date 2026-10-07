Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura Mercoledì 07 Ottobre 2026

Treviglio, controlli vicino alle scuole con il cane antidroga Athena

SICUREZZA E PREVENZIONE. Polizia di Stato e Polizia Locale insieme nelle aree scolastiche e nei luoghi di ritrovo dei giovani per prevenire la presenza di stupefacenti.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web

Treviglio

Con l’inizio dell’anno scolastico sono scattati a Treviglio i controlli nelle aree scolastiche e nei luoghi di aggregazione giovanile. In campo la Polizia di Stato di Bergamo e la Polizia Locale di Treviglio, con il supporto di Athena, il cane antidroga dell’Unità cinofila della polizia locale.

Controlli nelle aree scolastiche di Treviglio

L’attività punta a rafforzare la prevenzione e a contrastare la presenza di sostanze stupefacenti nei contesti frequentati dai ragazzi. I servizi si concentrano nelle vicinanze degli istituti scolastici e nelle zone individuate come più sensibili sotto il profilo della sicurezza urbana.

Il fiuto di Athena si era già rivelato prezioso durante il precedente anno scolastico: in diverse occasioni aveva contribuito a individuare sostanze stupefacenti, consentendo agli operatori di procedere con i successivi accertamenti.

Prevenzione e legalità tra i giovani

I controlli rientrano in una strategia più ampia, che valorizza la collaborazione tra le Forze di polizia e il coinvolgimento delle scuole, dei servizi sociali e sanitari e delle famiglie.

Accanto al contrasto dei comportamenti illeciti, l’obiettivo è promuovere la cultura della legalità e della sicurezza tra i più giovani, attraverso una presenza coordinata sul territorio e interventi nei luoghi maggiormente frequentati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Treviglio
Bergamo
Scuola
Istruzione
droga
Criminalità
Giustizia, Criminalità
Polizia di Stato