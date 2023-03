Treviglio, cooking show e laboratori per fare praline con mastri Cioccolatieri

Dal 10 al 12 marzo al via la prima edizione di «Chocomoments Treviglio», in Piazza Garibaldi, un viaggio alla scoperta del cioccolato artigianale. La manifestazione è organizzata dal Distretto del Commercio di Treviglio, in collaborazione con Chocomoments e con il patrocinio della Città di Treviglio.