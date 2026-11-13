Treviglio Fiera, prende forma il secondo padiglione

«Riempite questo spazio dal punto di vista contenutistico: è fondamentale che ora le aziende giochino la partita delle richieste, segnalando i propri bisogni su formazione, ricerca e trasferimento tecnologico». È l’appello agli imprenditori lanciato dall’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, durante il sopralluogo al cantiere di Treviglio Fiera, dove prende forma il secondo padiglione del polo.

Pronto nel 2027

Un investimento da 14,8 milioni di euro (10 dalla Regione e 4,8 dal Comune) per consegnare entro il secondo semestre del 2027 un nuovo edificio curvilineo con bistrot al piano terra, area espositiva, aule, auditorium, bistrot e spazi di coworking. Qui troverà casa stabile il Polo territoriale di Pianura dell’Università di Bergamo , con ricercatori dedicati alle aziende della Bassa.

Il sopralluogo a Treviglio

Alla visita al cantiere hanno partecipato la prorettrice dell’Università di Bergamo Elisabetta Bani, il sindaco di Treviglio Juri Imeri, il consigliere regionale Giovanni Malanchini e il direttore di Treviglio Fiera Alberto Capitanio. La giornata trevigliese di Guidesi era iniziata alle 10 con un tour in tre aziende locali: Euromatic, che produce macchinari per la farmaceutica, Arlaves produttrice di fiale in vetro e Piuma d’oro, colosso della produzione di chiacchiere e dolci carnevaleschi.