Treviglio, in fiamme una cascina: sei squadre dei Vigili del fuoco in azione - Foto

Un corto circuito sarebbe all’origine dell’incendio divampato nella mattinata di venerdì 7 ottobre a Treviglio, in una cascina di via Misano 27. Quattro le famiglie coinvolte nel rogo ma per fortuna non ci sono feriti o intossicati: a dare l’allarme il proprietario di uno dei due appartamenti posti al primo piano che si è accorto del fumo che proveniva dal bagno.