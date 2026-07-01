Treviglio, incastrato nella porta del treno: soccorso un ragazzo. Ritardi e cancellazioni

Intervento dei soccorsi nella mattinata di mercoledì 1° luglio, alla stazione ferroviaria di Treviglio, in piazzale Giuseppe Mazzini, per un infortunio che ha coinvolto un giovane passeggero di 22 anni.

L’allarme è scattato intorno alle 7.15. Secondo una prima ricostruzione, ancora da confermare nei dettagli, il ragazzo sarebbe rimasto incastrato con un piede nella porta di un treno diretto da Treviglio verso Bergamo.

Sul posto sono stati allertati i soccorsi e le forze dell’ordine. Per consentire l’intervento in sicurezza è stato disposto il blocco del treno: il giovane pare abbia riportato ferite importanti alla gamba, ed è stato immediatamente soccorso dal 118.

Fortunatamente alcuni passeggeri si sono accorti del giovane incastrato e hanno tirato il freno a mano: questa operazione ha evitato il peggio.

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