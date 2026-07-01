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Cronaca / Pianura Mercoledì 01 Luglio 2026

Treviglio, incastrato nella porta del treno: soccorso un ragazzo. Ritardi e cancellazioni

Incidente sulla linea ferroviaria bergamasca: un giovane, dalla prima ricostruzione, sarebbe rimasto incastrato con la gamba in una delle porte del treno che da Treviglio porta a Bergamo, quello delle 7.12 di mercoledì 1° luglio.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
Treviglio, incastrato nella porta del treno: soccorso un ragazzo. Ritardi e cancellazioni
Alla stazione di Treviglio Ovest

Treviglio

Intervento dei soccorsi nella mattinata di mercoledì 1° luglio, alla stazione ferroviaria di Treviglio, in piazzale Giuseppe Mazzini, per un infortunio che ha coinvolto un giovane passeggero di 22 anni.

L’allarme è scattato intorno alle 7.15. Secondo una prima ricostruzione, ancora da confermare nei dettagli, il ragazzo sarebbe rimasto incastrato con un piede nella porta di un treno diretto da Treviglio verso Bergamo.

Sul posto sono stati allertati i soccorsi e le forze dell’ordine. Per consentire l’intervento in sicurezza è stato disposto il blocco del treno: il giovane pare abbia riportato ferite importanti alla gamba, ed è stato immediatamente soccorso dal 118.

Fortunatamente alcuni passeggeri si sono accorti del giovane incastrato e hanno tirato il freno a mano: questa operazione ha evitato il peggio.

Treni in ritardo e cancellazioni

Treviglio, incastrato nella porta del treno: soccorso un ragazzo. Ritardi e cancellazioni
Il tabellone alla stazione di Treviglio

L’episodio ha avuto ripercussioni sul traffico ferroviario della mattinata, con ritardi in direzione Bergamo e cancellazioni per alcuni collegamenti verso Milano. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’infortunio e le condizioni del giovane coinvolto.

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