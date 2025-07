Treviglio, maxi incendio in una ditta di ricambi per trattori: nube nera visibile per chilometri - Foto e video

Un violento incendio è scoppiato all’alba di oggi, martedì 1 luglio, intorno alle 6, all’interno di una ditta di ricambi per mezzi agricoli situata in via Monte Santo a Treviglio, nella zona denominata «Pip 2» .

«Il deposito oli non è stato coinvolto dalle fiamme – confermano i tecnici dell’Arpa –. Sono state condotte le misure speditive con la strumentazione portatile. Presenti gli inquinanti tipici della combustione le cui concentrazioni non sono critiche, perché si disperdono in forma gassosa in atmosfera. L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia sta posizionando il campionatore ad alto volume per il monitoraggio di eventuali microinquinanti. Al momento sono in fase di spegnimento gli ultimi focolai».